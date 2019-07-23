Нью-Дели, , 10:51 — REGNUM

Представители Военно-морского флота Индии сообщили о планах ведомства купить у индийского национального космического агентства (Индийская организация космических исследований) военный спутник, стоимость которого оценивается в 159 миллиардов рупий (2,3 миллиарда долларов). Сообщается, что данный спутник будет обеспечивать связь между военными кораблями, самолетами и береговыми подразделениями ВМФ.

Новый спутник получит название GSAT-7R и призван заменить специальный военный спутник GSAT-7. Сумма в 2,3 миллиарда долларов включает стоимость запуска и закупку необходимой инфраструктуры на земле.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», данный спутник будет также технически совместим с подлодками Индии нового поколения. Стоит напомнить, что в декабре 2018 года Индийская организация космических исследований уже успешно запустила военный спутник, получивший название Indian Angry Bird.