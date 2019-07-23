Мале, , 10:51 — REGNUM

Комиссия Содружества наций сообщила в своем 44-страничном докладе, что прошедшие на Мальдивах парламентские выборы 2019 года прошли без нарушений и были прозрачными. Группа наблюдателей организации также назвала их «заслуживающими доверия».

По мнению специалистов, избирательные кампании носили мирный характер, а права кандидатов и политических партий были соблюдены в полной мере.

По информации мальдивского новостного агентства «The Edition», в отчете также сказано, что новая избирательная комиссия в стране отличным образом была подготовлена к парламентским выборам, эффективно управляла избирательным процессом. Также был высоко оценен профессионализм сотрудников избирательных участков, причем, было подчеркнуто, что значительную часть из них составляли молодые женщины. «Работе наблюдателей и СМИ никто не препятствовал. Мы надеемся, что сформированный Народный меджлис продолжит курс на демократизацию страны», — говорится в докладе.

Тем не менее, группу наблюдателей организации обеспокоил тот факт, что на выборах баллотировалось лишь ограниченное число женщин. Только 35 из 386 кандидатов в депутаты были женщинами. «Мы призываем политические партии страны и все заинтересованные стороны помочь в реализации принципов гендерного равенства», — говорится в опубликованном докладе.

Стоит отметить, что Мальдивская республика подала заявку на восстановление членства в Содружестве наций в 2018 году.