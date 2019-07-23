Джуба, , 10:57 — REGNUM

Президент Южного Судана Сальва Киир запретил жителям страны исполнять государственный гимн на публичных мероприятиях, на которых он не присутствует лично, передает Eye Radio.

«Гимн не предназначен для всех», — сказал министр информации страны Майкл Макуэй. По сообщениям местных СМИ, он имел в виду случаи, когда гимн исполнялся на мероприятиях с участием младших должностных лиц, таких как «заместители секретарей и губернаторы», в честь их присутствия.

«Для всеобщего сведения, государственный гимн предназначен только для президента и выполняет важные функции на тех мероприятиях, в которых он участвует», — цитирует Макуэя частный новостной сайт.

Южный Судан — самая новая нация в мире, образованная в 2011 году, и ее гимн был написан годом ранее коллективом из 49 поэтов.