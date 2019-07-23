Анкара, , 11:46 — REGNUM

В АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) заявили, что на заседании 2-ого комитета по общему секторальному сотрудничеству между Турцией и АСЕАН в Джакарте была принята «дорожная карта» под названием «Сферы практического сотрудничества». Она охватывает период с 2019 по 2023 год и устанавливает общие рамки для взаимодействия и сотрудничества между АСЕАН и Турцией.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, для исполнения «дорожной карты» стороны приняли на себя серьезные обязательства. Также был создан особый фонд для финансирования будущих проектов-плодов сотрудничества АСЕАН и Турции. Турецкую делегацию возглавил посол Турецкой Республики в Индонезии Эрол Кылыч.

Стороны также обменялись взглядами по таким вопросам, как борьба с терроризмом и экстремизмом, торговля и инвестирование, электронная торговля, возобновляемые энергоресурсы, ликвидация последствий катастроф, туризм, образование, технологии, долгосрочное экономическое развитие.