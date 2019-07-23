Анкара, , 12:05 — REGNUM

Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу по случаю годовщины высадки турецких войск на Кипре в 1974 году со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter разместил запись, в которой заявил: «Сейчас необходимо изменить политику в отношении Кипра. Необходимо добиться международного признания Турецкой Республики Северного Кипра. Новой эпохе нужен новый выпад. Турция должна продолжать свою новую политику, новое наступление».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кемаль Кылычдароглу напомнил, что операция 1974 года по водворению мира на Кипре стала одним из самых важных внешнеполитических шагов Турции. Он сказал: «Мы не остались безучастны к трагедии наших кипрских братьев».

Политик поздравил народы двух стран с 45-ой годовщиной операции ВС Турции по водворению мира на Кипре, которая отмечается в Турции как Праздник мира и свободы. Он добавил: «В день годовщины нашей операции я с благодарностью почитаю память наших шахидов (в исламе — мученик за веру) и гази (в исламе — ветеран священной войны) и с уважением поминаю нашего премьер-министра Бюлента Эджевита и первого президента Северного Кипра Рауфа Денкташа».