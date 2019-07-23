Анкара, , 12:12 — REGNUM

Председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели заявил: «8 июля 2019 года в районе Оваджык провинции Тунджели в результате взрыва закопанного в землю устройства боевиков Рабочей партии Курдистана погибли 8-летний Айаз Гюльоглу и его 4-летняя сестра Нупельда. Сепаратисты воюют с детьми. Рабочая партия Курдистана — заклятый враг местного населения. Она покушается на наши сплочённость и единство».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Девлет Бахчели также отметил: «Взгляните, губернатор Тунджели, коммунист, никак не отреагировал на этот вопиющий теракт. В то время, как наши солдаты жертвуют собой, а наших детей лишают жизни, такие, как он, безмолвствуют, притворяются слепыми и глухими, но они должны будут дать ответ как здесь, так и Всевышнему Аллаху».

Девлет Бахчели добавил: «Да утопит Аллах террористов в той крови, которую они пролили. У Турции хватит сил это сделать. Наша страна должна полностью разобраться с проблемой терроризма, в этом вопросе мы полностью на стороне власти. Право на жизнь не распространяется на террористические группировки».