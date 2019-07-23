Берлин, , 10:47 — REGNUM

В правящей германской партии «Христианско-демократический союз» позитивно расценивают возможное утверждение Бориса Джонсона в должности премьер-министра Великобритании. Об этом заявил представитель партии по внешнеполитическим вопросам Юрген Хардт в интервью радиостанции radio ffn 23 июля.

Хардт считает, что Джонсон может предложить выход из «дилеммы Брексита». Вероятно, его будут обвинять в ведении кампании против Европейского союза в прошлом, однако его предыдущие высказывания были сделаны для того, чтобы добиться поста премьер-министра.

«Я доверяю Борису Джонсону, обладающему высоким интеллектом», — сказал Хардт и добавил, что от его работы можно ожидать «позитивных сюрпризов».

Напомним, 23 июля станет известно имя нового лидера Консервативной партии Великобритании и вместе с тем главы правительства. Кандидатов двое: бывший и действующий министры иностранных дел — Джонсон и Джереми Хант.