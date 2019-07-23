Анкара, , 10:46 — REGNUM

Турецкое оборонное предприятие Otokar начало проведение демонстрационных испытаний первой бронемашины, оснащённой электродвигателем, под названием «Akrep IIe» («Скорпион»), являющейся первым представителем перспективного семейства бронетехники «Akrep II». В основу машины положен ее предшественник «Akrep», разработанный в 1995 году и не плохо зарекомендовавший себя как на внутреннем, так и на мировом рынке. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, впервые машина «Akrep IIe» была показана широкой общественности на 14-ой Международной выставке оборонной промышленности (IDEF'19), прошедшей весной 2019 года в Стамбуле. Компания Otokar, принимая во внимание опыт сотрудничества с НАТО и миротворческими контингентами ООН, разработала новую бронемашину с применением самых современных технологий для удовлетворения насущных потребностей армии XXI века, зачастую вынужденной вести разноплановый бой в сложных рельефно-климатических условиях."Akrep II» позиционируется производителем как боевая разведывательная платформа повышенной мобильности с низким силуэтом и полным приводом. Заявлено три варианта двигателя для машин разных модификаций — дизельный, электрический и гибридный. На машину установлена единая компьютеризированная система, в которую интегрированы системы оповещения, поиска и захвата цели, контроля силовой установки и дистанционного управления. Вариант «Akrep II» огневой поддержки оснащен 30-мм автоматической пушкой во вращающейся башне, которая может использоваться как для подавления пехотных соединений противника на значительном расстоянии, так и для борьбы с низколетящими целями.