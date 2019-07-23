Анкара, , 10:58 — REGNUM

Министр транспорта и коммуникаций Турецкой Республики Мехмет Джахит Турхан заявил: «Мы придаем большое значение развитию совместных с Северным Кипром проектов для развития судоходства и морских коммуникаций. Расположение Кипра, который называют «жемчужиной Средиземноморья», дает ряд определенных преимуществ суверенным государствам». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мехмет Джахит Турхан отметил: «На Средиземное море приходится до четверти морских коммуникаций всей планеты. Вместе с этим Турция и Северный Кипр обладают протяженными береговыми линиями в важном районе бассейна Средиземноморья. В мире более 30% сырой нефти и 50% природного газа добываются с морского дна, и эти цифры растут с каждым днём. 85% сырой нефти и 97% нефтепродуктов транспортируются по морю».Министр добавил: «Океаны занимают 71% земного шара, это пространство для жизни и зона экономического противостояния. Они на протяжении истории привлекали человечество своими огромными естественными транспортными возможностями, биологическими ресурсами, и углеводородами».