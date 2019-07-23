Анкара, , 13:56 — REGNUM

Председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели заявил: «Ошибка США, исключение ими Турции из проекта F-35, с позволения Всевышнего Аллаха, может стать для нас новой отправной точкой. Выход Турции из проекта никому не пойдет на пользу. Как говорится, дай человеку рыбу, и он будет сыт день, дай ему удочку, он будет сыт всю жизнь. Даст Бог, что настанет день, когда мы сможем сказать, что плохой союзник вынудил нас строить собственные современные истребители». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Девлет Бахчели отметил: «Турецкая нация не смотрит в чужой огород, не ждёт подачек и не остаётся ни у кого в долгу. Мы ставим цель, верим в себя и достигаем ее. Если и есть на свете интеллект, то турецкая нация им обладает. Если и есть на свете усердие, то это наше качество. Норова у нас тоже с избытком». Политик добавил: «Вспомните, что говорил Мустафа Кемаль Ататюрк: «В кратчайшие сроки мы сделали много великих дел. Лучшее из них — Турецкая Республика, основанная на героизме турок, являющаяся высшим проявлением нашей культуры». Опираясь на наше единство и сплочённость, мы обрели мощь и прошли множество испытаний».