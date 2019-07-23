Канберра, , 11:18 — REGNUM

Австралия создаст новое военное подразделение, предназначенное для обучения и оказания помощи Тихоокеанским союзникам. Об этом, как передает агентство Reuters, заявила во вторник, 23 июля, министр обороны страны Линда Рейнольдс.

«Военно-воздушные силы будут задействовать мобильные учебные группы для укрепления потенциала, устойчивости и возможности взаимодействия во всем регионе в таких сферах, как операции по обеспечению безопасности, оказание гуманитарной помощи, помощь в случае стихийных бедствий и миротворческая деятельность», — сказала Рейнольдс.

По сообщению из осведомленного источника, новое подразделение, вероятно, начнет функционировать уже в 2019 году.

Журналисты агентства отмечают, что власти Австралии, которые долгое время имели практически «неограниченное влияние» в Тихоокеанском регионе, в последние годы обеспокоены укреплением Китая.