Эр-Рияд, , 10:41 — REGNUM

Саудовская Аравия и Соединенные Штаты Америки продолжают совместные военные учения на Аравийском полуострове, которые, как ожидается, продлятся до конца текущего месяца. В учениях под кодовым названием «The Commander-2019» принимают участие сухопутные войска Вооруженных сил Саудовской Аравии и подразделения ВС США, базирующиеся на территории Королевства.

Они направлены на укрепление координации между сторонами и в очередной раз подтверждают способность двух стран осуществлять коллективные действия с целью обеспечения стабильности и безопасности в регионе Персидского залива. Об этом сообщает саудовское информационное агентство Аsharq Al-Awsat.

Один из высокопоставленных представителей ВС Саудовской Аравии генерал-майор Салех бин Ахмед Аль-Захрани провел смотр сил, изучил поставленные задачи в ходе учений и принял участие в симпозиуме «Объединение концепций управления воздушным пространством». Генерал-майор Мохаммед бин Мохсен Аль-Санани отметил, что подготовка будет в основном сосредоточена на интеграции артиллерийских бригад в совместные операции, включая координацию с беспилотниками и авиационную поддержку сухопутных сил.