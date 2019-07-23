Рамалла , , 10:50 — REGNUM

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что последние конфликты в Ливане, затрагивающие положение палестинских беженцев, должны быть решены только путем диалога. В рамках проведения встречи ведущей партии Палестинской Автономии ФАТХ в Рамалле лидер государства подчеркнул, что приложит все усилия для предотвращения любых попыток подорвать братские отношения между палестинским и ливанским народами, которые находятся на очень высоком уровне. Об этом сообщает саудовское информационное агентство Аsharq Al-Awsat.

Ранее Министерство труда Ливана приняло постановление о регулировании нелегальной иностранной рабочей силы. Данный шаг, изначально нацеленный на предотвращение нелегального труда сирийских беженцев, крайне отрицательно сказался и на беженцах из Палестины.

В свою очередь, Махмуд Аббас отметил, что палестинские власти не желают какой-либо напряженности или эскалации отношений с Бейрутом и будут стремиться пресечь любые попытки внешних сил, направленные на разрушение братских отношений между государствами.