Киншаса, , 10:56 — REGNUM

Министр здравоохранения ДРК Оли Илунга подал в отставку, мотивируя ее неуважением его прав, и решением президента страны Феликса Чисекеди взять под свой личный контроль борьбу с эпидемией вируса Эбола, ставшей причиной смерти уже более 1700 человек. Об этом сообщило новостное агентство RFI Kiswahili.

«В связи с его (президента) решением принять стратегии по борьбе против Эболы, реализация которых будет осуществляться под его непосредственным руководством, а также вследствие негативных последствий, которые могут последовать из-за подобного решения, я направляю свое письмо об отставке с поста Министра здравоохранения ДРК», — заявил Илунга.

Принятие данной меры властями ДРК последовало после объявления чрезвычайной ситуации по эпидемии вируса Эбола в связи со смертью одного человека в городе Гома, являющегося населенным пунктом, наиболее часто посещаемым гражданами различных стран района Великих озер.