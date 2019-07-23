Москва, , 11:01 — REGNUM

При втором тестировании системы электронного голосования в Москве были обнаружены 315 иногородних избирателей. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов в Московскую городскую думу седьмого созыва Алексей Венедиктов. Он отметил, что онлайн-система не пропустила ни одного такого избирателя.

«4533 избирателя. (0,063% от избирателей Москвы). Пытались зарегистрироваться 315 иногородних — система не пропустила ни одного», — отметил он.

Венедиктов также сообщил, что число проголосовавших их зарегистрированных пользователей на 09:30 утра составил 31%.

«Сознательный выбор, сознательная явка», — добавил он.

Напомним, с 8 утра до 20 часов вечера в столице проходит второй этап тестирования электронной системы голосования на выборах депутатов в Московскую городскую думу седьмого созыва. Первое тестирование проводилось 11 июля.

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