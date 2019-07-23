Сеул, 23 июля 2019, 10:57 — REGNUM
Правительство Южной Кореи ввело временные налоговые льготы для компаний на осуществление инвестиционных проектов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства финансов.
Подобные меры приняты в связи с замедлением экономического роста страны и призваны придать импульс деловой активности в стране. В частности, от налогообложения освобождены расходы на НИОКР и расширение производства ключевых для экономики материалов и товаров.
Кроме того, министр финансов Хон Нам Ки заявил, что таким образом правительство намеревается снизить зависимость от импорта комплектующих на фоне разгорающегося конфликта с Японией. Ранее Токио ввёл ограничения на экспорт в Южную Корею материалов, использующихся при производстве полупроводников и высокотехнологичной продукции, что уже в ближайшей перспективе, как ожидается, нанесёт серьёзный урон южнокорейской промышленности.