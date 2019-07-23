Сеул, , 10:57 — REGNUM

Правительство Южной Кореи ввело временные налоговые льготы для компаний на осуществление инвестиционных проектов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства финансов.

Сеул (cc) Ian Muttoo

Подобные меры приняты в связи с замедлением экономического роста страны и призваны придать импульс деловой активности в стране. В частности, от налогообложения освобождены расходы на НИОКР и расширение производства ключевых для экономики материалов и товаров.

Кроме того, министр финансов Хон Нам Ки заявил, что таким образом правительство намеревается снизить зависимость от импорта комплектующих на фоне разгорающегося конфликта с Японией. Ранее Токио ввёл ограничения на экспорт в Южную Корею материалов, использующихся при производстве полупроводников и высокотехнологичной продукции, что уже в ближайшей перспективе, как ожидается, нанесёт серьёзный урон южнокорейской промышленности.