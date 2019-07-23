Сеул, , 12:20 — REGNUM

Министр по делам воссоединения Южной Кореи Ким Ён Чхоль призвал к развитию сотрудничества с КНДР в морской сфере. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Министр посетовал на отсутствие прогресса в предложенных ранее межкорейских проектах и напомнил о Пханмунчжомской декларации, подписанной лидерами Севера и Юга в апреле прошлого года. В декларации стороны заявляли о своём намерении создать «мирную зону» вдоль Северной разграничительной линии, разделяющей КНДР и Южную Корею. Также был реализован проект по совместному изучению устья реки Хан на западном побережье.

Ким Ён Чхоль предположил, что сотрудничество двух стран позволит превратить Жёлтое море в территорию совместного процветания благодаря добыче морских ресурсов и использованию транспортных маршрутов в Китай. Именно с помощью совместной экономической деятельности можно добиться мира и безопасности на Корейском полуострове, убеждён министр.

В прошлом территория вдоль Северной разграничительной линии нередко становилась местом вооруженных инцидентов. Если теперь ее удастся превратить в зону сотрудничества, это будет крайне важным этапом в отношениях двух стран, полагают эксперты.