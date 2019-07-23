23 июля 2019 | Время чтения 4 мин

У Владислава Рашкована есть некий план, который он давеча представлял президенту Украины Владимиру Зеленскому. Кроме переноса активности Сороса в Восточной Европе на запасную площадку, поближе к главному объекту посягательства – России, он собирается открыть на Украине при льготном режиме налогообложения представительства транснациональных компаний, давно управляющих миром.

Дмитрий Ефимов, , 10:08 — REGNUM

Сразу после триумфальной победы партии «Слуга народа» на парламентских выборах стали известны некоторые подробности будущей экономической программы президента Украины и возможный кандидат на должность главы кабинета министров. Как сообщили агентству REGNUM сразу несколько источников, им может стать представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.

Украина

Рашкован Владислав Леонидович (23 мая 1978, Одесса) — заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде. С ноября 2014 по 1 августа 2016 исполнял обязанности заместителя председателя Национального банка Украины, который отвечал за реформирование и трансформацию банка («Википедия.UA»).

Примечательно, что украинская «Википедия» содержит про достаточно влиятельного международного чиновника минимум сведений. По ее данным, в 2000 году он окончил Одесский государственный экономический университет, а дальше — пауза на шесть лет. И только потом появляется следующая запись: с 2006 года работал на различных должностях в UniCreditBank, не прошло и четырех лет — Владислав Рашкован уже финансовый директор и член правления банка. Еще четыре года, и он переходит в Национальный банк Украины на должность директора департамента стратегии и реформированию банковской системы — члена правления НБУ, Нетрудно смекнуть, что это случилось как раз при Януковиче, которым на Украине пугают детей. Через год после начала майдана, 25 ноября 2014 он становится врио предправления НБУ и работает на этой должности до 1 августа 2016 года. Далее следует полугодовая пауза в ожидании назначения: 27 февраля 2017 года Владислав Леонидович достигает пика карьеры — становится заместителем исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде.

Возникает вопрос, что скрывается за шестилетней паузой в биографии главного кандидата на пост украинского премьера в «Википедии.UA». Оказалось, что после окончания Одесского экономического будущий исполнительный директор МВФ поступил в аспирантуру, где обучался по направлению организации слияний и поглощений. Затем он отправился повышать квалификацию за рубеж. Сначала, в 2001 году, в аспирантуру Университета Генуи, в Италию, где базируется центральный офис банковской группы Unicredit SpA. Потом пору лет обучался в вотчине Джорджа Сороса — Институте мировой экономики Венгерской академии наук, в то время находившегося на финансировании Фонда «Открытое общество — Будапешт».

Тут стоит вспомнить исследование известного Фила Батлера в отношении деятельности Сороса в Венгрии и других странах постсоветского блока. Он считал, что «бизнес по покупке будущего некогда суверенных государств, которым занялся Джордж Сорос, одновременно бесчеловечен и дьявольски эффективен». Через финансовые инструменты местных НКО, которые в России теперь называются «иностранные агенты», международные Фонды Сороса обеспечивали создание новой политической элиты, «которая была бы не только продажной, но и зомбированной настолько, чтобы быть полностью лояльной своим создателям».

Для этого Джордж Сорос вкладывает деньги в многочисленные программы обучения и поддержки молодых учёных и активистов, являясь «гарантом» для многочисленных западных НКО, которые приходят в ту или иную страну вслед за ним. После этого еще не сформировавшийся с морально-этической точки зрения «цвет нации» подвергается массированному зомбированию в духе проповедей об «открытом обществе». Когда же представители этой «соросовской» элиты приходят к власти, спасти ту или иную страну от цепких лап МВФ, Всемирного банка и западных транснациональных корпораций не может уже ничего.

Кстати, у Владислава Рашкована есть некий план, который он давеча представлял президенту Украины Владимиру Зеленскому. Кроме переноса активности Сороса в Восточной Европе на запасную площадку, поближе к главному объекту посягательства — России, он собирается открыть на Украине при льготном режиме налогообложения представительства транснациональных компаний, давно управляющих миром. Что будет дальше — попытка создать из Одессы «вольный город» с офшорной юрисдикцией — не знает никто. Однако есть данные и о мечтах Сороса о просторах Украины, ее пахотных черноземных землях, которые отлично подходят для размещения несчастных беженцев, которых притесняют в той же Венгрии. Да и учебные лагеря ИГ (организация, запрещенная в РФ) удобнее создавать недалеко от места применения.

Получается, что спасти стану от Сороса не сможет ничто. Однако есть и альтернативная история. Весной 2017 года премьер-министр и бывший воспитанник «Открытого общества», который обучался в Оксфорде на деньги Фонда — Виктор Орбан, — открыто назвал Джорджа Сороса «американским финансовым спекулянтом, атакующим Венгрию». Правительство станы обвинило его во вмешательстве во внутренние дела страны через образовательные учреждения. 21 июня 2018 года парламент Венгрии одобрил пакет законов, известных как StopSoros, который предусматривал ограничения в отношении НКО Сороса и криминализировал их помощь нелегальным мигрантам. И тогда Сорос ушел, как оказалось — на Украину. Хотелось бы, чтобы эта история повторилась и в нашей братской стране. Не как трагедия, а как фарс, такой близкий ее новому президенту.