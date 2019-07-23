Москва, , 10:45 — REGNUM

Совфед освободил Владимира Малиновского от должности заместителя генерального прокурора РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM23 июля, соответствующее постановление одобрил Совет Федерации в ходе заседания.

Совет Федерации РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Малиновский просит освободить его от должности в связи с выходом на пенсию по выслуге лет и по состоянию здоровья. Вместе с тем он останется работать в генпрокуратуре и займет должность советника Юрия Чайки, отмечалось в ходе заседания профильного комитета Совфеда при обсуждении представления президента РФ.