Сараево, , 11:47 — REGNUM

Генеральный секретарь Министерства иностранных дел и председатель руководства пограничной комиссии с Боснией и Герцеговиной Велько Одалович заявил, что, хотя заседание сербской и боснийско-герцеговинской демаркационных комиссий не проводилось в течение девяти лет, некоторый прогресс был достигнут. За два месяца были выявлены две неоспоримые точки, вдоль которых должна протянуться граница двух государств. Таким образом, появилась возможность прийти к соглашению. Об этом сообщает сербское информационное агентство Танюг.

Одалович считает, что данная сделка возможна, поскольку это единственный открытый вопрос между двумя странами. Соглашение также необходимо для реализации крупных инфраструктурных проектов, которым в настоящее время препятствуют пограничные проблемы. Он заявил, что это приоритетный вопрос для дальнейших отношений между двумя странами.

«Важно, чтобы комиссии собрались как можно скорее, так как у нас нет слишком тяжелых претензий друг другу, мы знаем намерения сторон. И я надеюсь, что вопрос разграничения территорий мы сможем решить в двустороннем порядке, а не через арбитраж», — сказал Генеральный секретарь Министерства иностранных дел.

«Надеемся, что произойдет значительный сдвиг в переговорах, как и в случае разделения дипломатической собственности между странами бывшей СФРЮ, где по прошествии семи лет был сделан важный шаг, учитывая тот факт, что представители Боснии и Герцеговины и Сербии определили два бесспорных пункта, вдоль которых должна проходить граница», — добавил Одалович.