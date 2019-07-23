Сараево, , 10:20 — REGNUM

Член президиума БиГ (Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в своём интервью сербской общественной телерадиокомпании Радио и телевидение Сербии заявил, что отставка с поста премьер-министра Косово Рамуша Харадиная вызывает у него подозрения. По его словам, она напоминает ему спекуляции, которые чаще всего проводились в Боснии и Герцеговине под руководством международного сообщества, и направлена на оказание дополнительного давления на Сербию.

Милорад Додик отметил, что он уже обсудил отставку Харадиная с президентом Сербии Александром Вучичем.

«Я сказал, что это похоже на тот тип спекуляций, который чаще всего использовались международным сообществом и отдельными лицами в БиГ из числа мусульман и хорватов. Очевидно, Харадинай, которого так и не осудили за его военные преступления на Гаагском трибунале, начинает чистить свою биографию, чтобы снова вернуться к политической карьере в Косово, ввиду того, что наконец вспомнили о его деяниях», — сказал Додик.

Он указал, что нельзя проявлять наивность в данной ситуации. «Я убежден в том, что здесь не обошлось без иностранного вмешательства. Возможно, Харадинай — это проект, и его кто-то курирует», — добавил Додик.

«Данное событие представляется довольно странным, особенно, когда он говорит, что подаёт в отставку от своего имени, а не от имени государства», — сказал Додик.

Рамуш Харадинай известен своей жесткой позицией по отношению к Сербии. В частности, будучи премьер-министром Косово, он неоднократно заявлял, что выступает против отмены стопроцентных пошлин на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, а также проводил политику, направленную на укрепление армии Косово в противовес Белграду.