Москва, , 09:50 — REGNUM

В Москве началась новая проверка электронной системы голосования, сообщает 23 июля официальный портал мэра и правительства столицы.

Система будет применяться на выборах в Московскую городскую думу. Голосование началось в 8:00 и продлится до 20:00. Участникам теста задали вопрос: «Как Вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?»

Первое тестирование проводилось 11 июля. Тогда произошло несколько сбоев, главный из них пришёлся на связь с принтером и видеоцентром — возникли перебои с сигналом. Также была поймана и отбита хакерская атака.

Технология электронного голосования впервые будет применена на выборах в Московскую городскую думу 8 сентября 2019 года.

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