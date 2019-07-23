, 09:24 — REGNUM

Британские военно-морские силы не в состоянии защищать интересы страны во всем мире, заявил заместитель министра обороны Соединенного королевства Тобиас Элвуд.

Соответствующее заявление он сделал после задержания Ираном британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

«Наши ВМС слишком малы, чтобы защищать свои интересы по всему миру», — цитирует его Times.

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Он добавил, что если Лондон намерен продолжать играть важную роль в мире, то ему необходимо увеличить финансирование королевского флота и вооруженных сил страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля Корпус стражей Исламской Революции Ирана объявил об аресте британского нефтеналивного танкера в Ормузском проливе. Власти Ирана заявили, что танкер «нарушил международные правила судоходства».

В свою очередь в Британии заявили, что могут увеличить группировку боевых кораблей у берегов Ирана, если Тегеран не изменит свое поведение.

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