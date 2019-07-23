Москва, 23 июля 2019, 09:15 — REGNUM
Новый президент Украины Владимир Зеленский не продержится у власти более двух лет, потому что после этого его будет ждать новый «кровавый» майдан. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«Вся страна в крови, экономики нет, люди уезжают. Зеленский может пробыть президентом такой Украины лишь год-два, а потом его сметут», — уверен политик.
Сделают это, по его словам, националисты, которым не нужен мир, а которые хотят только «пограбить, поубивать».
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«Вот они могут привести к власти на Украине своего Пиночета. А потом и его сметут», — прогнозирует лидер ЛДПР.
По словам политика, всё это закончится «сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России». Что касается нынешней ситуации на Украине, то Жириновский сравнил её с «раком четвертой стадии», заявив, что «метастазы уже по всему организму».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что значительная часть граждан Украины готова «обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство». Такие выводы были сделаны на основе предварительных результатов досрочных выборов в Верховную раду Украины, которые состоялись 21 июля. По мнению Турчинова, они свидетельствуют о том, что многие украинцы занимают пророссийскую позицию.