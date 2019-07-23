Екатеринбург, , 09:09 — REGNUM

Новый замглавы свердловского минстроя Антон Шафаростов был представлен депутатам областного заксобрания. Об этом передаёт «Новый день».

В данный момент чиновник докладывает парламентариям о строительной ситуации в области.

Напомним, до назначения на должность замминистра Шафаростов руководил екатеринбургским МКУ «Управление капитального строительства». До этого он был замглавой учреждения, на руководство же Шафаростова поставили 1 марта 2018 года.

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