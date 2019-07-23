Стамбул, Турция, , 09:03 — REGNUM

22 июля турецкие власти распорядились о высылке из Стамбула всех сирийских беженцев, не имеющих документов, разрешающих проживание в этом городе, пишет австрийская Die Presse.

Сирийцы, зарегистрированные в других провинциях Турции, должны вернуться туда. Люди, вовсе не имеющие вида на жительство в Турции, будут депортированы в Сирию. Покинуть Стамбул необходимо в срок до 20 августа.

В настоящее время в Турции проживают 3,6 млн сирийских беженцев — больше, чем в какой-либо другой стране. В Стамбуле зарегистрированы 547,5 тыс. сирийцев, имеющих статус временной защиты.