Душанбе, 23 июля 2019, 08:47 — REGNUM
Китай передал комитету по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана 127 наименований техники на сумму $6 млн, сообщает 23 июля издание Asia-Plus.
В частности, спасательная служба Таджикистана получила химическую лабораторию по анализу уровня радиации, а также вездеходы, роботов, лодки, бульдозеры и другую технику.
Глава комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана Рустам Назарзода поблагодарил китайскую сторону за оказанную помощь и выразил надежду, что техника позволит спасти человеческие жизни в чрезвычайной ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года Россия передала вооруженных силам Таджикистана оружие и военную технику на общую сумму $122 млн. Кроме того, российское оборонное ведомство помогает республике в подготовке военных специалистов.
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