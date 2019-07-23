Вена, , 08:42 — REGNUM

Австрийская система юстиции испытывает острую нехватку персонала. В 28 тюрьмах Австрии содержатся 8,6 тыс. заключенных, и отсутствие достаточного количества надзирателей зачастую приводит к опасным ситуациям, пишет газета Kronen Zeitung 23 июля.

Например, в тюрьме Грац-Якомини на 165 сотрудников приходится 571 заключенный, то есть соотношение составляет 1 к 3,4. Такое же соотношение и в венской тюрьме Нойдштадт. А в тюрьме Астен оно еще выше — 1 к 4,5. Ночью обстановка еще более напряженная: обычно два-три охранника вынуждены контролировать 100−120 заключенных.

«Мы находимся на уровне государств бывшего Восточного блока!» — комментирует эту ситуацию председатель Центрального комитета судебной охраны Мартин Шёпф. По его словам, в тюрьмах, где содержатся опасные молодые преступники, соотношение персонала и заключенных должно составлять 1:1.

Как сообщало ИА REGNUM, этим летом Австрийская народная партия включила в свою программу предложение о введении категории частичной годности к военной и гражданской службе. Таким образом она намерена бороться с нехваткой персонала в армии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австрии предлагают существенно расширить критерии годности к службе