Душанбе, , 08:37 — REGNUM

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон снял с занимаемых должностей десять глав районов Хатлонской области республики и района Сангвар. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что президент осуществил кадровые перестановки после рабочих поездок в города и районы Хатлонской области, где ознакомился с социально-экономическим развитием территорий и их благоустройством.

Рахмон сменил председателей города Нурек, районов Кушониён, Вахш, Яван, Джайхун, Пяндж, Шаартуз, Носир Хусрав, Восе и Темурмалик в Хатлонской области и района Сангвар республиканского подчинения.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел кадровые перестановки в учреждениях исполнения наказания, национальной гвардии и в агентстве по финансовому контролю в борьбе с коррупцией.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Таджикистана провел кадровые перестановки в силовых структурах