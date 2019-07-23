Лондон, 23 июля 2019, 08:30 — REGNUM
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант обвинил Иран в пиратстве на государственном уровне, об этом 22 июля сообщает Daily Mail.
Причиной подобного высказывания, сделанного дипломатом в Палате общин, стал арест британского судна сотрудниками правопорядка исламской республики.
Также глава британского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что действия Тегерана нарушают принцип свободной торговли.
Как передавало ИА REGNUM, 19 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана объявил об аресте британского нефтяного танкера в Ормузском проливе. Данное действие вызвало резкую критику со стороны Лондона.
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