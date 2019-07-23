Оренбург, , 08:13 — REGNUM

В Оренбургской области выдвиженец от партии «Справедливая Россия» Сергей Яцына стал первым кандидатом в губернаторы, который собрал подписи главы муниципальных образований и депутатов. 22 июля пакет документов сдан в облизбирком, сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя избирательной комиссии региона Павел Хомцов.

Яцына отметил, что при сборе подписей столкнулся с «огромными трудностями», но подробностей не рассказал. Количество собранных подписей он назвал «достаточным», сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

По словам Павла Хомцова, на проверку подписей избиркому отводится 10 дней. Сергей Яцына станет первым выдвиженцем, в отношении котрого примут решение о регистрации и отказе в ней.

Профессор Оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова считает, что технологию фильтра нужно смягчить. Например, можно позволить собирать подписи за нескольких кандидатов с одного депутата или главы муниципалитета. Это даст реальную возможность сбора достаточного количества подписей. Сейчас же на прохождение муниципального фильтра влияет договоренность с партией власти и большие деньги.

Вместе с тем политолог подчеркнула, что муниципальный фильтр позволяет партии власти провести своих кандидатов на выборах. Однако если другие партии не участвуют в выборах или участие слабое и без победы, то при прохождении фильтра у выдвиженцев этих партобъединений и нет возможности привлечь голоса в свою пользу.

Добавим, этап сбора подписей в Оренбуржье проходит с 19 по 29 июля. Для регистрации выдвиженцам необходимо собрать в свою поддержку не менее 242 подписей (5% от общего числа) депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, находящихся на территории Оренбургской области, в том числе 41 подпись депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов.

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