Вильнюс, 23 июля 2019, 07:54 — REGNUM
Новый президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 23 июля, впервые в новом качестве отправляется с официальным визитом в Латвию, где проведёт переговоры с новым президентом этой страны Эгилсом Левитсом. По мнению литовского политолога Кястутиса Гирнюса, Науседа может попытаться заручиться поддержкой Латвии в борьбе Литвы с Белорусской АЭС, однако рассчитывать на успех в этом вопросе, считает эксперт, не стоит.
По его словам, Литва сегодня ещё может добиться, чтобы её специалисты были допущены на БелАЭС для постоянного мониторинга радиологической обстановки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве на законодательном уровне действует запрет покупки электроэнергии с БелАЭС, однако в экспертном сообществе считают, что эта мера не будет эффективной, если вслед за Литвой аналогичный закон не примет Латвия, через которую электроэнергия с БелАЭС может поступать и в Литву. В самой Литве тем временем, в последние годы сформировался консенсус о том, что БелАЭС — опасная станция, а её тему в ином ключе даже не стоит обсуждать. Однако в начале 2019 года премьер Саулюс Сквернялис объявил, что предлагает Белоруссии переоборудовать станцию в газовую.
Предложение вызвало иронические отклики и в самой Литве, однако оно послужило начавшейся дискуссии о том, что БелАЭС — это уже состоявшийся факт, а Литве необходимо добиваться совместного с Белоруссией мониторинга территории у АЭС. Часть критиков таких предложений стремятся вернуть консенсус в старое русло, что БелАЭС — опасная станция, и никаких обсуждений быть попросту не может. На этом, покидая свой пост, настаивала и бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте.