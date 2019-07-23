Вильнюс, , 07:54 — REGNUM

Новый президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 23 июля, впервые в новом качестве отправляется с официальным визитом в Латвию, где проведёт переговоры с новым президентом этой страны Эгилсом Левитсом. По мнению литовского политолога Кястутиса Гирнюса, Науседа может попытаться заручиться поддержкой Латвии в борьбе Литвы с Белорусской АЭС, однако рассчитывать на успех в этом вопросе, считает эксперт, не стоит.

«Всё возможно, но я считаю, что вероятность убедить латышей — очень мала. Недавно видел, что Белоруссия стала говорить, что они станут отправлять больше своих товаров через латвийские порты, это для латышей может быть одним из стимулов. Белоруссия может сказать, что, если вы будете дружески к нам относиться, то и мы будем дружественными. Но я всё же считаю, что для латышей основным значением является то, что АЭС будет неизбежно достроена. Отменить это невозможно, слишком много денег вложено, чтобы Минск сделал шаг назад. Латыши, возможно, считают, что нужно смотреть правде в глаза и свыкнуться с положением, когда электричество будет дешевле, так почему его не покупать», — рассуждает Гирнюс в интервью литовскому новостному агентству ELTA.

По его словам, Литва сегодня ещё может добиться, чтобы её специалисты были допущены на БелАЭС для постоянного мониторинга радиологической обстановки.

«Что Литва точно может попросить, и они (белорусы) точно могли бы согласиться, чтобы у Литвы было право отправлять своих наблюдателей, которые могли бы следить за деятельностью АЭС. Кроме того, нужно думать, что для белорусов, как и для литовцев, точно также важно, чтобы эта станция была безопасной. Ведь и из-за Чернобыля, что нужно помнить, больше всего пострадала не Украина, а Белоруссия», — сказал политолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве на законодательном уровне действует запрет покупки электроэнергии с БелАЭС, однако в экспертном сообществе считают, что эта мера не будет эффективной, если вслед за Литвой аналогичный закон не примет Латвия, через которую электроэнергия с БелАЭС может поступать и в Литву. В самой Литве тем временем, в последние годы сформировался консенсус о том, что БелАЭС — опасная станция, а её тему в ином ключе даже не стоит обсуждать. Однако в начале 2019 года премьер Саулюс Сквернялис объявил, что предлагает Белоруссии переоборудовать станцию в газовую.

Предложение вызвало иронические отклики и в самой Литве, однако оно послужило начавшейся дискуссии о том, что БелАЭС — это уже состоявшийся факт, а Литве необходимо добиваться совместного с Белоруссией мониторинга территории у АЭС. Часть критиков таких предложений стремятся вернуть консенсус в старое русло, что БелАЭС — опасная станция, и никаких обсуждений быть попросту не может. На этом, покидая свой пост, настаивала и бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте.