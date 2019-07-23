Оренбург, , 07:53 — REGNUM

В Оренбурге выдвиженец «Парнаса» на пост главы региона Сергей Столпак, который позиционирует себя как оппозиционный политик, заявил о голодовке, которую начал 22 июля и намерен продолжать до 27 июля, сообщают СМИ.

Причиной для акции стал сбор подписей для прохождения муниципального фильтра. Ранее Столпак говорил о трудностях преодоления барьера и своем отказе собирать подписи.

В течение пяти дней участник акции намерен отказаться от пищи и употреблять только воду. Причиной столь краткого срока голодовки Столпак указал свой возраст. Добавим, в июле ему исполнилось 60 лет.

Профессор Оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова отметила участие Столпака в выборах во многом превращается в спектакль. Что касается личных данных Столпака, то попытка выдвижения от известной оппозиционной партии должна привлечь внимание, но Сергея Столпака в Оренбурге давно все знают, и знание о нем не обеспечивает поддержку ни ему, ни той партии, от которой он выдвигается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года в Оренбуржье пройдут выборы губернатора. Восемь партий выдвинули своих кандидатов. Сейчас идет этап сбора подписей. Он завершится 29 июля.

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