Вашингтон, , 07:52 — REGNUM

Соединенные Штаты могут возобновить переговоры с КНДР на рабочем уровне через пару недель, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы надеемся, что дискуссии на рабочем уровне начнутся через пару недель», — цитирует его пресс-служба Госдепа.

По его словам, Пхеньян должен выполнить обещание провести денуклеаризацию в КНДР, которое дел северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2020 год. В бюджете содержался призыв заключить мирный договор с КНДР и официально завершить Корейскую войну 1950−1953 годов.

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