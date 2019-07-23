Абакан, , 07:51 — REGNUM

В Хакасии исполняющим обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства назначен Сергей Новиков, который занимал эту должность в 2011 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

«Я принял это решение потому, что отрасль вас характеризует как специалиста, хорошего организатора», — сказал глава Хакасии Валентин Коновалов Сергею Новикову.

Справка: Сергей Новиков родился 4 августа 1974 года в городе Абакане. В 1996 году окончил Хакасский технический институт по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий»; в 2004 году — президентскую программу подготовки управленческих кадров в Красноярском государственном университете; в 2007 году — Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (специальность — «юриспруденция»). В начале карьерного пути работал на обувной фабрике главным энергетиком, занимал различные должности, в том числе руководящие, в различных ООО. В августе 2009 года стал председателем Государственного комитета по окружающей среде и природопользованию Хакасии. С сентября 2010 года — председатель Госкомитета по промышленности и экологии. С декабря 2010 года — министр по градостроительной и жилищной политике Хакасии. В марте 2011 года был назначен министром регионального развития Хакасии. С декабря 2014 года по март 2016 года являлся министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики. В мае 2016 года стал заместителем директора по строительству ООО «Водный мир». С февраля 2018 года по июль 2019 года был гендиректором АО «Дирекция республиканских рынков».

Как уже сообщало ИА REGNUM, должность главы минстроя Хакасии стала вакантной в мае 2019 года, после того, как этот пост покинул Илья Кононенко. В правительстве Хакасии подчеркнули, что он уволился по собственному желанию.

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