Вена, , 07:57 — REGNUM

Представительство сети ресторанов быстрого питания McDonald"s в Австрии принесло извинения жителям Италии, воспринявшим как оскорбление новую рекламу фаст-фуда. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

«Мы хотели на этих плакатах прорекламировать наши новые бургеры с толикой юмора, — сказал представитель компании 22 июля. — Конечно, мы не намеревались оскорбить итальянок и итальянцев каким-либо образом. И мы искренне приносим извинения всем тем, кто почувствовал себя обиженным».

Как сообщало ИА REGNUM, появившаяся на австрийских улицах реклама представляла новый продукт, заигрывая со словом «мафиози», а приложение кампании напрямую обращалось к клиентам фразой «эй, мафиози». Свое неудовольствие по этому поводу в числе прочих выразил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

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