Киев, , 07:32 — REGNUM

На Украине после обработки 92% протоколов на досрочных выборах в Верховную раду лидирует партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа», за нее проголосовали 43,11% граждан. Это следует из данных, опубликованных Центральной избирательной комиссии.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко набирает 13,03% голосов. Тройку лидеров замкнула партия бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко «Батькивщина» — 8,17%. На четвертом месте партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» — 8,15%. Замыкает пятерку «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (5,87%).

Как сообщало ИА REGNUM, внеочередные парламентские выборы на Украине прошли в воскресенье, 21 июля. Официальные результаты Центризбирком должен обнародовать до 5 августа включительно.

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