Париж, , 07:33 — REGNUM

Половина государств Европейского союза (ЕС) «в принципе» готова принять франко-германское предложение о распределении спасенных в Средиземном море мигрантов. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи в Париже министров иностранных и внутренних дел стран ЕС, передает канал n-tv 23 июля.

Поток мигрантов Иван Шилов © ИА REGNUM

Макрон не представил подробностей, но отметил, что новый механизм распределения должен стать «быстрым» и «автоматическим». По данным французских правительственных кругов, среди четырнадцати принявших предложение Франции и Германии стран — Финляндия, Люксембург, Португалия, Литва, Хорватия и Ирландия. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед встречей в Париже отмечал, что достижение этого компромисса необходимо для облегчения бремени Италии и Мальты, куда высаживаются мигранты.

Однако сама Италия отнюдь не в восторге от этого предложения: министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини вовсе не поехал на эту встречу. Он прислал коллегам письмо, в котором предупреждает о негативных последствиях решений, «принятых только в Париже и Берлине».

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры о новом механизме распределения мигрантов ведутся министрами стран ЕС с середины июля. При этом газеты не описывают действие предлагаемого Парижем и Берлином механизма и отмечают, что он обрисован лишь в общих чертах. Итальянская сторона считает, что мигрантов после спасения не нужно отвозить в европейские страны.

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