Банжул, , 07:24 — REGNUM

Член элитной гвардии бывшего президента Гамбии Яхья Джамме Малик Джатта признался в убийстве журналиста Дейды Хайдара, что бросает тень также и на бывшего главу государства. Об этом 23 июля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, признание Джатта было получено в 25-ю годовщину переворота, приведшего Джамме к власти, который руководил Гамбией до 2017 года.

Экс лидер, проживающий в изгнании, отвергает свою причастность к преступлению.

Отмечается, что заявления Джатта стали первыми показаниями, «связывающими» убийство журналиста с бывшим президентом. Кроме того, бывший военный признался в своей причастности еще к трем убийствам.

Читайте ранее в этом сюжете: Три человека пострадали в результате взрыва на военной базе в Мали