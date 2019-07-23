Челябинск, , 07:13 — REGNUM

В Челябинске уволена директор муниципального «Городского сада имени А.С. Пушкина» Ольга Попова. Об этом сообщают местные СМИ.

В пресс-службе мэрии города сведения журналистам подтвердили. Женщина ушла по собственному желанию.

Ранее врио мэра Наталья Котова раскритиковала положение дел с ремонтом подземных переходов на площади Революции. Как пишет издание «Polit74», она находится в ведении горсада, то есть, по сути, ответственность за ситуацию возложили на Попову.