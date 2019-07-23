Нур-Султан, , 07:14 — REGNUM

Акимат (администрация) Нур-Султана усилит работу по информированию общественности о проводимой работе. Об этом 23 июля сообщает издание «ЕлордаИнфо» со ссылкой на акима (мэра) Нур-Султана Алтая Кульгинова.

По его словам, для усиления информационной работы с общественностью преобразован пресс-центр акимата. В частности, руководители управлений, главы районов и заместители мэра будут проводить пресс-конференции по своим направлениям согласно графику.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций». Служба переподчинена президенту республики.

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