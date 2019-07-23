Тегеран, , 07:09 — REGNUM

Президент Ирана Хасан Рухани провел переговоры с премьер-министром Ирака Аделем Абдул-Махди в Тегеране, об этом 22 июля сообщает издание Alghad Press.

Целью визита главы иракского правительства стало желание разрешить конфликт в Персидском заливе, возникший после того, как военные Ирана захватили в Ормузском проливе нефтяной танкер, шедший под флагом Великобритании.

Перед своим визитом Абдул-Махди провел телефонные переговоры с министром обороны Соединенного Королевства Пенни Мордонт. Стороны сошлись во мнении относительно необходимости деэскалации напряженности в регионе.

Напомним, ситуация в Персидском заливе начала обостряться после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерного соглашения, а также ввел ряд санкций в отношении Ирана.

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