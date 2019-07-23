Улан-Удэ, , 05:53 — REGNUM

Баргузинский районный суд в Бурятии признал бывшего члена участковой избирательной комиссии виновным в фальсификации итогов голосования. Об этом сообщили ИА REGNUMв пресс-службе прокуратуры республики.

Как выяснилось, на выборах в региональный парламент Бурятии в сентябре 2018 года осуждённый сфальсифицировал подпись местного жителя, расписавшись в списке избирателей.

Суд признал доводы обвинения обоснованными и назначил экс-члену избиркома наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. При этом судья учёл признание своей вины обвиняемым.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе прошедших выборов в Народный Хурал были возбуждены уголовные дела против зампредседателя одной из участковых избирательных комиссий Улан-Удэ, а также председателя участковой избирательной комиссиив Баунтовском эвенкийском районе по статье за фальсификации избирательных бюллетеней.

Добавим, что из 42 кресла из 66 в регпарламенте заняли представители «Единой России».

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