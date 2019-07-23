Каракас, , 05:19 — REGNUM

Массовое отключение электроэнергии произошло в 16 штатах Венесуэлы, сообщает газета El Nacional.

Сообщается, что без электричества остался ряд районов венесуэльской столицы Каракаса, а также 15 штатов страны. Отмечается, что три из пяти линий метро столицы Венесуэлы также прекратили работу.

Министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес позднее заявил, что проведено предварительное расследование причин массового отключения электроэнергии. По его словам, системы генерации страны подверглись атаке электромагнитного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее масштабное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле 7 июля. Из-за перебоев с электроэнергией тогда приостановили работу два нефтеперерабатывающих завода Amuay и Cardon.

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