Вашингтон, , 04:48 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп поручил американскому министерству обороны найти более выгодный способ приобретения редкоземельных магнитов, сообщает агентство Reuters.

Трамп заявил, что в настоящее время Соединенные Штаты не располагают необходимыми промышленными мощностями, чтобы самостоятельно производить самариево-кобальтовые магниты, которые отличаются стойкостью к высокой температуре и защищенностью от коррозии. В частности, такие магниты используются для производства высокоточных ракет, умных бомб и реактивных двигателей.

Отмечается, что в настоящее время США испытывают нехватку 17-ти редкоземельных металлов, используемых в производстве вооружений, электроники, бытовой техники и ряда других товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне американский президент Дональд Трамп договорился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо о разработке плана сотрудничества по поставкам редкоземельных металлов. Отмечалось, что ранее около 80% редкоземельных металлов США получали из Китая, однако теперь, из-за торговой войны, Вашингтон ищет новых поставщиков.

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