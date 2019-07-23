Дамаск, , 04:39 — REGNUM

Не менее семи мирных жителей сирийского поселка Наура-Шатха в провинции Хама погибли от минометного обстрела со стороны террористов, сообщает агентство SANA.

Сообщается, что минометный огонь был открыт террористами с территории провинции Идлиб. В результате обстрела погибли семеро человек, среди них было двое детей. Также сообщается о раненых, однако их число не уточняется. Отмечается, что в ответ сирийские войска открыли огонь по позициям противника и уничтожили реактивные установки боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля в результате обстрела города Алеппо в Сирии погибли шестеро мирных жителей. Сообщается, что джихадисты подвергли ракетному обстрелу районы Халяб аль-Джадид и Миньян. Также сообщалось и о восьми раненых мирных жителях.

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