Вашингтон, , 04:19 — REGNUM

Сообщения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на своей странице в Twitter приносят пользу американской дипломатии, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу CBS.

«Президент общается особенным образом. И люди по всему миру понимают это. Они это видят и это очень помогает. Вносит ясность, я считаю. Любой лидер, с которым я встречаюсь в своих поездках по миру, …, четко представляет, о чем думает президент и это очень полезно», — заявил Помпео.

Он добавил, что, благодаря твитам Трампа, ему не приходится проводить дополнительные беседы с представителями других стран. По словам Помпео, это сильно облегчает его работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля апелляционный суд в Нью-Йорке запретил Трампу блокировать пользователей в соцсети Twitter, которые критикуют американского президента. Ранее ряд заблокированных Трампом пользователей Twitter обратился в суд в нью-йоркском Манхэттене, чтобы обжаловать блокировку. По их мнению, блокируя пользователей в соцсети, Трамп нарушает свободу слова.

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