Вашингтон, , 04:17 — REGNUM

Военные Венесуэлы якобы совершали «провокационные действия» против самолета американских ВМС, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на своей странице в Twitter.

«Соединенные Штаты осуждают провокационные действия нелегитимного режима Венесуэлы против самолета ВМС США, выполнявшего обычную задачу. Эти небезопасные и непрофессиональные действия являются еще одним свидетельством нарушения международного права диктатором Николасом Мадуро», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Южное командование Армии США заявило, что самолет Су-30, принадлежащий Венесуэле, якобы «агрессивно преследовал» американский самолет-разведчик EP-3. В свою очередь минобороны Боливарианской Республики заявляло об обнаружении американского самолета радиоэлектронной разведки, вторгнувшегося в воздушное пространство Венесуэлы.

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