Пхеньян, , 04:02 — REGNUM

Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку и ознакомился с тактико-техническими характеристиками субмарины, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сообщается, что новая подводная лодка КНДР предназначена для выполнения задач в Восточном море. Ким Чен Ын ознакомился и с боевой системой вооружений подводной лодки. Агентство отмечает, что северокорейский лидер был удовлетворен новой субмариной.

«Уважаемый высший руководитель сказал, что в нашей стране, восток и запад которой омываются морями, операционная способность подводных лодок является важной составной частью обороноспособности государства», — говорится в сообщении ЦТАК.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля южнокорейские военные заявили об обнаружении неизвестной подводной лодки у берегом страны. По их мнению, эта субмарина могла принадлежать КНДР. Впрочем, пока у южнокорейских военных нет уверенности, что обнаруженный ими неопознанный объект, похожий на перископ, действительно принадлежал именно подлодке.

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