Вашингтон, , 02:18 — REGNUM

Договорённость о потолке американского госдолга заключили администрация президента США и лидеры Конгресса, заявил президент Штатов Дональд Трамп в Twitter.

Соглашение достигнуто с главой демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером, главой республиканского большинства в Сенате Митчем Макконнеллом и лидером республиканского меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти.

«Это был настоящий компромисс, чтобы предоставить нашим прекрасным военным и ветеранам ещё одну победу», — заявил Трамп.

Напомним, ранее стало известно, что в США может наступить дефолт из-за несоответствующих ожиданиям низких налоговых преступлений. Это было описано в аналитическом докладе Центра двухпартийной политики.

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